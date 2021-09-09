В Казани появился стихийный мемориал памяти погибшего главы МЧС России

Стихийный мемориал в память о погибшем 8 сентября министре по чрезвычайным ситуациям Евгении Зиничеве появился в здании Главного управления МЧС России по РТ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В фойе на первом этаже поставили стол, покрытый атласом, на котором установили портрет Зиничева. К импровизированному мемориалу сотрудники МЧС несут цветы.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По инициативе работников подобные мемориалы созданы во всех подразделениях республиканского главка МЧС России.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении генералу армии Евгению Зиничеву звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Ранее ИА «Татар-инфомр» сообщало, что глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в Красноярском крае.

