news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 сентября 2021  18:23
Полина Шевчук

В Казани появился стихийный мемориал памяти погибшего главы МЧС России

news_top_970_100
В Казани появился стихийный мемориал памяти погибшего главы МЧС России

Стихийный мемориал в память о погибшем 8 сентября министре по чрезвычайным ситуациям Евгении Зиничеве появился в здании Главного управления МЧС России по РТ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В фойе на первом этаже поставили стол, покрытый атласом, на котором установили портрет Зиничева. К импровизированному мемориалу сотрудники МЧС несут цветы. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По инициативе работников подобные мемориалы созданы во всех подразделениях республиканского главка МЧС России.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении генералу армии Евгению Зиничеву звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Ранее ИА «Татар-инфомр» сообщало, что глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в Красноярском крае.
 

#МЧС РТ #глава мчс рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное