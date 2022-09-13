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Происшествия
13 сентября 2022  20:17
Елена Саляхова

В Казани появился мурал в честь погибшего в СВО на Украине лейтенанта из Тетюш

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В Казани появился мурал в честь погибшего в СВО на Украине лейтенанта из Тетюш Даниила Маршева. Его портрет нарисовали на торце дома на улице Академика Глушко.

Даниил Маршев погиб 5 мая. Он командовал разведывательной ротой. Лейтенант был награжден орденом Мужества посмертно.

Стоит отметить, что это второй мурал посвященный погибшему офицеру во время спецоперации на Украине. Весной этого года на фасаде дома возле Казанского танкового училища появился портрет с Героем России Дамиром Исламовым.

#мурал #погиб мужчина #спецоперация на Украине
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