В Казани появился мурал в честь Героя России Дамира Гилемханова

В Казани на фасаде одного из домов появился мурал в честь Героя России Дамира Гилемханова. Рисунок завершили в воскресенье 8 мая.

Мурал создан недалеко от дома, где жил Гилемханов. Его написал казанский художник Азат Алеев.

Ефрейтор контрактной службы Дамир Гилемханов был танкистом. Он служил в ВС РФ с 2019 года. Погиб во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Состоял в экипаже танка Т-72Б1, был механиком-водителем.

7 марта танк в составе бронегруппы штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Прицельным огнем экипаж танка уничтожил долговременную огневую точку.

Его подожгли «коктейлем Молотова». Убрав горящую машину из-под огня противника, экипаж танка потушил огонь и вернулся к выполнению боевой задачи. В ходе дальнейшего боя, экипаж танка вступил в противостояние с пятью танками ВСУ и уничтожил четыре из них. Развивая наступление, боевая машина была подбита, Дамир Гилемханов погиб.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к званию Героя Российской Федерации.

Прощание с Гилемхановым прошло в Казани в середине апреля.