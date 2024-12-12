В Казани появилось еще 11 проекционных пешеходных переходов

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В столице Татарстана на 11 потенциально опасных участках дорог и участках с высоким пешеходным потоком в этом году установили 22 устройства, проецирующих изображение зебры в темное время суток. Таким образом, общее число проекционных переходов в городе достигло 29, рассказали в Комитете по транспорту Казани.

Четыре проектора неподвижных изображений разместили около дома №40 по улице Губкина, по одному — рядом с домом №5 по улице Белинского и у дома №46 по улице Сибгата Хакима (через улицу Алексея Козина).

По два устройства установлены на следующих участках: улица Габдуллы Тукая — улица Сафьян, ул. Адоратского, 33, улица Гладилова — улица Алафузова, ул. Баруди, 18, ул. Бондаренко, 33, через улицу Алексея Козина в районе дома №42 по улице Сибгата Хакима, улица Алексея Козина, 2 (юго-западный угол), через улицу Яруллина у дома №2 по улице Комсомольская.

Оборудованных проекторами неподвижных изображений пешеходные переходы помогают уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. Устройства высвечивают зебру в темноте, благодаря чему как водители, так и пешеходы внимательнее следят за ситуацией на дороге. Устанавливают эти приспособления сотрудники МКУ «АСУДД».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы.