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Общество 17 ноября 2024 10:19

В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы

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На проспекте Яшьлек в Набережных Челнах установлены проекционные пешеходные переходы. Об этом со ссылкой на диреатора ООО ПАД Марата Анисимова сообщают «Челнинские известия».

Системы появились на двух оживленных остановках — «Поликлиника» и «Детсады». Проекторы загораются вечером, освещая местные проезды и проспект. Использование современных технологий должно повысить безопасность пешеходов и дорожного движения.

Дороги обеспечиваются проекционными системами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #пешеходный переход #Набережные Челны
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