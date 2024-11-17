В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы

На проспекте Яшьлек в Набережных Челнах установлены проекционные пешеходные переходы. Об этом со ссылкой на диреатора ООО ПАД Марата Анисимова сообщают «Челнинские известия».

Системы появились на двух оживленных остановках — «Поликлиника» и «Детсады». Проекторы загораются вечером, освещая местные проезды и проспект. Использование современных технологий должно повысить безопасность пешеходов и дорожного движения.

Дороги обеспечиваются проекционными системами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.