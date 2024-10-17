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Общество 17 октября 2024 12:49

В Казани появились баннеры с портретами Героев России из Татарстана

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На улицах Казани на интерактивных экранах появилась информация обо всех 13 Героях России – участниках СВО из Республики Татарстан.

В числе геров: Расим Баксиков, Станислав Большаков, Раиль Габдрахманов, Дамир Гилемханов, Иван Додосов, Иван Жарский, Дамир Исламов, Владимир Козин, Александр Лапин, Михаил Марцев, Айнур Сафиуллин, Андрей Соколовский и Олег Сорокин.

Ранее в Казани открылась выставка общереспубликанского проекта «Герои с нашего двора!». Экспозиция посвящена Героям России, уроженцам Республики Татарстан. В настоящее время она размещена на улице Баумана.

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#баннеры #Казань
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