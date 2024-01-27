В Казани повысят норматив стоимости квадрата общей площади жилья для молодых семей

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В Казани планируют повысить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. В I квартале 2024 года он составит 133 129 рублей, следует из проекта постановления исполкома.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В сравнении с IV кварталом 2023 года стоимость квадратного метра вырастет более чем на 2 тыс. рублей, а за год — почти на 5 тыс. рублей.

Напомним, что норматив определяется на основе средней рыночной стоимости квадрата по республике на основе госпрограммы по обеспечению качественным жильем и услугами ЖКХ в Татарстане и приказом о региональных нормативах на I квартал 2024 года Минстроя России.

Он необходим для расчета размера социальных выплат из бюджета России для всех категорий граждан при покупке и возведении жилья.