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В Казани повысят норматив стоимости квадрата общей площади жилья для молодых семей
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани планируют повысить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. В I квартале 2024 года он составит 133 129 рублей, следует из проекта постановления исполкома.
Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В сравнении с IV кварталом 2023 года стоимость квадратного метра вырастет более чем на 2 тыс. рублей, а за год — почти на 5 тыс. рублей.
Напомним, что норматив определяется на основе средней рыночной стоимости квадрата по республике на основе госпрограммы по обеспечению качественным жильем и услугами ЖКХ в Татарстане и приказом о региональных нормативах на I квартал 2024 года Минстроя России.
Он необходим для расчета размера социальных выплат из бюджета России для всех категорий граждан при покупке и возведении жилья.
Он необходим для расчета размера социальных выплат из бюджета России для всех категорий граждан при покупке и возведении жилья.
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