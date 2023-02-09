В Казани снова повысили норматив стоимости квадрата жилья для молодых семей

Власти Казани изменили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал этого года для расчета размера платежеспособности молодых семей. Он составил 128 тыс. 213 рублей, следует из постановления исполкома.

«Установить норматив <…> в размере 128 213 рублей», – говорится в документе.

Напомним, в третьем квартале прошлого года норматив составлял 115 тыс. 859 рублей, в четвертом – 121 тыс. 741 рубль.

Этот показатель используется для расчета размера социальных выплат, которые предоставляются молодым семьям на покупку жилья.