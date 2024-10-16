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Происшествия 16 октября 2024 10:58

В Казани повторно проверили системы оповещения населения

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В Казани запустили электросирену «Внимание всем!». Проводится проверка готовности системы оповещения населения.

«Татар-информ» рассказывал, что «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 3 минут с последующей передачей речевого сообщения по каналам радио- и телевещания.

МЧС Татарстана просит жителей Казани никаких действий не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.

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