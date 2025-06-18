«В Казани потрясающие музыканты!»: Тимур Ведерников восхитился Казанью

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Казань приняла участие во всероссийском музыкальном проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ, который уже 9 лет объединяет голоса со всей России. В разговоре с «Татар-информом» создатель проекта, композитор Тимур Ведерников, признался: для него Татарстан – особое место, а казанские музыканты – настоящее открытие.

«В Казани потрясающие музыканты! Татарская культура вобрала в себя огромное количество инструментов и стилей. С Казанью меня связывает огромная любовь, длящаяся уже минимум 25 лет, ведь как-то в 2000-х я вел конкурс «Мисс Татарстан» долгое время. Сейчас город безумно красив, и показывать его – благое дело!» – отметил Ведерников

Он также подчеркнул, что проект позволяет показать богатство культурного разнообразия России, объединяя разные жанры, инструменты и традиции. Он отметил, что благодаря участию известных исполнителей и использованию популярных песен, проект вызывает интерес у широкой аудитории и способствует продвижению региональных культурных особенностей.

«Я очень рад, что мы наконец покажем Татарстан всей стране через музыку», – добавил он.

Команда проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ работает по уникальной схеме: мобильная студия приезжает к музыкантам в самые разные уголки России и записывает музыку с профессиональными коллективами, артистами, обычными гражданами. Известные песни получают новое звучание, например, в Татарстане – с татарскими мотивами, кураем, народными напевами. Ожидается, что съемки итогового видеоролика пройдут и в живописных местах – на фоне Казанского Кремля, набережной Волги, старинных улочек, и полюбившегося всем нового татарского театра Галиаскара Камала.

Особый акцент Ведерников сделал на богатстве татарской музыкальной традиции: «Здесь удивительным образом сочетаются древние народные мотивы и современные направления. Казань – это город, где прошлое и настоящее звучат в унисон», – уточнил продюсер.

После записи песен в Казани проект отправится дальше по всей России.

«Наша мечта – сделать уникальную музыкальную визитку для каждого из 89 регионов», – заключил руководитель проекта.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»