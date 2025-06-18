«Показать Татарстан всей стране через песню»: музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ в Казани

В эти дни Казань с радостью приняла ставший уже легендарным проект музыканта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ. В рамках проекта команда записывает уникальные версии известных песен в исполнении местных артистов – от уличных музыкантов до профессиональных коллективов. Проект стал масштабным культурным движением, которое показывает всю палитру многообразия России, и сегодня он прибыл в сердце Республики Татарстан.

За 9 лет проект объехал десятки регионов России, создав более 160 видеоклипов, которые набрали свыше 200 миллионов просмотров. Основная цель проекта – совместное творчество: музыканты из разных городов исполняют одни и те же композиции, но в своей уникальной аранжировке, с национальными инструментами и колоритом.

«Наша цель – показать богатство России через ее музыку. Мы хотим передать, что несмотря на различия, мы можем быть вместе. Наш проект – это портрет страны через зыку! Мы приезжаем к артистам, записываем их в живописных местах, и каждая песня становится маленькой историей региона», – поделился с «Татар-информом» руководитель проекта Тимур Ведерников.

В каждом регионе создаются свои «визитные карточки», а именно – полноценные видеоролики с участием местных талантов, исполняющих как известные советские и российские песни, так и новые композиции в современных жанрах, иногда – на разных языках.

В записи принимают участие как профессиональные музыканты, так и любители: педагоги, рабочие, студенты – все, кто хочет через музыку выразить свою любовь к Родине.

В Казани к проекту присоединились одни из самых ярких талантов республики: Государственный камерный хор Республики Татарстан, заслуженная артистка РТ Саида Мухаметзянова, гитарист Азат Гильмутдин, Гульназ Сулатнова, скрипачка Дина Закирова, Детская филармония Казани, Айдар Абдрахимов, ВИА «Волга-Волга», Вокальная группа «Ямьле», группа незрячих музыкантов «НеЗаМи», этнический музыкант Ильяс Фархуллин, пожарный Эдуард Валеев.

Сегодня в Татарстане прошел заключительный день работы с татарстанскими исполнителями. Песни записаны, а полноценный видеоклип, по словам кураторов проекта, ожидается осенью.

Государственный камерный хор Республики Татарстан записывают песню «Течет река Волга» для видеоролика проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ.

В каждом ролике создается особая «теплая» атмосфера, характерная для региона: его красивейшая природа, традиции и талантливые люди. По словам организаторов, такой подход помогает проекту не только сохранить культурное наследие, но и показать его в новом свете.

Руководитель камерного хора Республики Татарстан Миляуша Таминдарова поделилась впечатлениями от участия в проекте: «Музыка – это универсальный язык, который стирает границы. Когда мы поем вместе, становится ясно, что мы все – часть одной большой культуры. Этот проект – это не просто творчество, это – послание миру о том, что нас объединяет, независимо от национальности или возраста», – уточнила Таминдарова.

Проект #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ охватывает 14 регионов Приволжья, в нем участвуют 175 исполнителей. В каждой композиции сливаются русские, татарские, марийские, чувашские, башкирские и другие национальные мотивы.

По завершении работ в Казани команда отправится в новые регионы России. Тимур Ведерников мечтает создать «музыкальную визитку» для каждого уголка страны, сказал он.

«Мы уже работали с Чечней, Сахалином, Тулой, а теперь – с Поволжьем. Впереди – Марий Эл, Нижний Новгород и другие города. Наша цель – показать, насколько богата и разнообразна культура России», – заключил продюсер.

Фото и видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»