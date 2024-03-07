В Казани построят путепроводы и развязку вместо реконструкции дороги на ул.Дементьева

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В Казани планируют построить несколько путепроводов и развязку через железнодорожные пути. Об этом заявили в мэрии столицы РТ в ответ на просьбы решить проблему с пробками на дороге под мостом по ул.Дементьева.

Горожане призвали власти реконструировать дорогу, чтобы увеличить ее пропускную способность, к примеру поставив светофор или увеличив число полос. Однако, как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, обновление этого участка не предосмотрено в генплане Казани.

«Для снижения задержек транспортного потока и безопасности движения в генплане Казани предусмотрено строительство путепроводов через железнодорожные пути», — говорится в ответе мэрии в соцсетях.

Так, путепроводы возведут через пути по ул.Тэцевской, на участке, который примыкает к ул.Воровского; по ул.Восход. Кроме того, появится транспортная развязка на пересечении проезда №11, проезда №22 и ул.Васильченко с существующей железной дорогой в сторону жилмассива Левченко.

До 2040 года в городе также построят путепровод через железнодорожные пути по проезду №13 рядом с примыканием к проезду №11.

Напомним, что ранее казанцы уже просили решить проблемы с проходом через железнодорожные пути на мосту. Из-за останавливающихся на нём товарных составов людям приходится перелезать через платформы, проползать под составами либо идти по очень узкому тротуару под мостом.