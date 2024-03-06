На мосту рядом с вокзалом «Казань-2» построят надземный переход через ж/д пути

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На мосту на ул. Дементьева, где проходят железнодорожные пути, построят надземный пешеходный переход. Об этом со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства заявила мэрия столицы РТ.

Казанцы пожаловались, что на мосту рядом с вокзалом «Казань-2» очень часто и надолго останавливаются товарные составы, из-за чего преодолеть его становится сложно. Под мостом есть тротуар, однако он очень узкий и находится вплотную к проезжей части. С другой же стороны моста нет лестницы для спуска с холма.

В мэрии ответили, что решить проблему планируют с помощью надземного пешеходного перехода. Возвести его планируют в рамках планируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург, проект планировки и межевания которой уже утвержден.

«По информации администрации района, устройство надземного перехода будет рассмотрено в рамках ее строительства», — уточнили в мэрии.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.