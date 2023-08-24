В Казани построят новый микрорайон с 22-этажными высотками на 12 тыс. человек

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Власти Казани утвердили проект планировки территории, ограниченной улицами Техническая, Кулагина, Тихорецкая. Согласно документам, опубликованным исполкомом города, в Приволжском районе планируется построить новый микрорайон М1 на территории в 40,6 га. Численность планируемого населения – 12 тыс. 68 человек.

Помимо жилой застройки проект включает в себя соцобъекты, многофункциональные зоны застройки, территории сохраняемых объектов, бульвары, парки и скверы.

Так, в планах построить в новом микрорайоне детсады на 1130 мест, школы на 2386 мест, учреждения доп.образования на 179 мест, культурно-досуговые учреждения, физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и бассейном, спортзалы и многое другое.

Максимальная этажность домов – 22 этажа, общая площадь квартир составит 362 тыс. км. м. В том числе запланирована реконструкция улиц Техническая и Складская.

Строительство жилых домов и соцобъектов будет проходить в два этапа. Так, на первом этапе запланировано возведение 64 тыс. кв.м жилья, 3 тыс. встроенно-пристроенных нежилых коммерческих помещений, детсада на 340 мест и так далее. На втором – площадь жилой застройки составит 298 тыс. кв.м.

Напомним, что также в Казани планируется построить микрорайон на 1,8 тыс. человек по ул.Халитова. Здесь также помимо жилых домов в планах возвести детсад, школу, тренажерный зал и создать сквер, подробнее – в материале.