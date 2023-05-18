«Район перестанет быть депрессивным»: у Компрессорного в Казани возникнет новый ЖК

Новый квартал из многоэтажных жилых домов построят на улице Халитова в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый жилой комплекс на 1,8 тыс. человек

Новый жилой комплекс под названием К-7 построят в районе Компрессорного завода в Казани. Согласно проекту планировки, который размещен в сборнике документов мэрии, под застройку отведена территория в 4,7 га.

На 2,6 га по замыслу инициаторов проекта должны появиться многоэтажные жилые дома высотой не более 26 этажей. Несколько зданий объединит цоколь или стилобат.

Высотки рассчитаны на 1,8 тыс. человек. Общая площадь квартир составит 55 тыс. квадратных метров. В проектной документации значится 550 постоянных парковочных мест и 99 временных или гостевых, не считая 135 во встроенно-пристроенных помещениях.

В материалах перечислены и локальная ливневка, и канализационно-насосная станция, и трансформаторная подстанция. Камень преткновения многих новых ЖК – социальные объекты. В этом случае они предусмотрены. В частности, детский садик на 149 мест, школа на 314 мест, поликлиника для взрослых и детей. Часть нагрузки, как можно понять из документов, примут на себя уже имеющиеся поблизости образовательные учреждения. Предполагается также физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и бассейном. Запроектирован даже сквер. Он займет около 1 га территории.

Кадастровый номер земельного участка под будущую застройку в документах мэрии не назван. Говорится лишь, что он ограничен улицами Сибирский тракт, Халитова и Арбузова. Эксперты сообщили, что о намерениях застроить этот участок заявляла московская компания «ПИК», которая взялась за освоение территории бывшего предприятия «Холод».

В новом проекте предусмотрены социальные объекты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жилья в этом районе пока мало, поэтому если оно планируется, это уже хорошо»

«Татар-информ» попросил экспертов оценить перспективы нового жилого комплекса.

Профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Александр Дембич считает, что это нормальная территория для жилой застройки.

«Я так понимаю, что все рыночные объекты там будут снесены и на этом месте построят жилой комплекс. Ничего отрицательного не вижу. Рядом, на Компрессорном, находится большой транспортный узел. Исходя из этого, жильцы будущего ЖК будут хорошо обеспечены. Думаю, что в их комплексе обязательно будет подземная парковка, а может быть, даже и надземные площадки», — оценил он.

По словам профессора КГАСУ, жилья в этом районе пока действительно мало. «В основном здесь расположены производственные территории. Поэтому если многоэтажки в этом месте планируются, это уже хорошо», – сказал эксперт.

Дембич заметил, что вызывает некоторое сомнение школа на 300 детей: сейчас образовательные учреждения столь невысокой вместимости в городах строят редко, но, возможно, этот вопрос согласован с уже имеющейся образовательной системой.

Жилья в этом районе пока действительно мало Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом, по словам собеседника агентства, из этого района потихоньку выводят все производственные предприятия. «Он перестанет быть депрессивным. Я думаю, что через какое-то время там появится и другое новое жилье», — выразил уверенность он.

Что касается будущего ЖК, в этом случае, считает эксперт, можно вести речь о жилье эконом-класса, так как будущая стройплощадка соседствует с промышленной и складской зоной. «Элитное жилье там вряд ли появится», – полагает он.

Имея в виду большую высотность будущих новостроек, собеседник «Татар-информа» признал, что сейчас жилые дома все больше и больше «уходят ввысь»: земли вокруг либо частные, либо уже предназначены под иные объекты, поэтому застройщики где находят место, там их и размещают.

О намерениях застроить этот участок заявляла московская компания «ПИК» Фото: © «Татар-информ»

«Это все-таки не точечная, а комплексная застройка»

Генеральный директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова напомнила, что разработка этой территории велась уже давно. «Все понимали, что рано или поздно будет застройка», – сказала она.

«Если сопоставить местоположение предполагаемого жилого комплекса, допустим, с находящимися за периметром Казани в прилегающих к ней районах, то, конечно, лучше выбрать его. Территориально это более интересно, чем поселиться на выезде из города», — заметила эксперт.

Анастасия Гизатова убеждена, что ЖК будет пользоваться спросом. «Локация хорошая. Несмотря на заявления застройщика о том, что это сегмент эконом, в принципе я думаю, что ряд инвесторов будет этот ЖК рассматривать», — пояснила она свою точку зрения.

«Насколько известно, застройщиком этого ЖК выступает московская компания “ПИК”. В данном случае земли, предназначенные под производство, перевели в категорию, предполагающую строительство многоквартирного жилья», — отметил генеральный директор АН «Мегалит» Адель Хасбиуллин.

Эксперты считают, что ЖК будет пользоваться спросом Фото: © Татар-информ»

Он также полагает, что квартиры тут будут востребованы. «Почему бы не пользоваться спросом жилью в новых домах с улучшенными потребительскими свойствами? Вблизи каких-то вредных производственных объектов нет. Размещение этого ЖК представляется очень удобным. Отсюда можно легко уехать как до Горок, так и в сторону Ново-Савиновского района. А представьте, какой интересный вид может быть с верхних этажей: и река Казанка, и, возможно, Кремль», – сказал эксперт.

Собеседник «Татар-информа» считает, что дома хотя и высотные, но возводиться будут на 4 гектарах. «То есть это все-таки не точечная, а комплексная застройка. Не единичный домик, который “воткнули” где-то посреди производств, — будет создана некая среда с учетом того, что предполагается и школа с садиком, и тренажерный центр, и сквер», — подчеркнул он.

С учетом этого Хасбиуллин не исключил, что, возможно, кто-то из «старого» Советского района вроде улиц Попова и Кирпичникова, где в основном хрущевки, или из тех же Дербышек, куда сложно добираться из города и обратно, захочет переехать в этот жилой комплекс.