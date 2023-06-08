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В Казани построят новую развязку взамен закрытого кольца у Деревни Универсиады
Так называемое «оренбургское» кольцо у Деревни Универсиады в Казани закрыли, так как этот шаг оказался выгоднее для города, отметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. По его словам, в планах города – строительство новой развязки в этом микрорайоне, которое позволит избавиться от пробок.
«Был вопрос про кольцо Универсиады, которое закрыли из-за обследования сетей… Практика показала во время закрытия, что пробка в этот период уменьшилась, и это стало причиной того, что кольцо закрыли, – объяснил Салихов. – Конечно, все мы живем так, что какие-то нововведения всегда нас пугают, но практика показывает, что все это к лучшему».
При этом отвечая жителям, которые попросили сделать развязку к кольцу Деревни Универсиады, он согласился, что это обоснованная просьба. «Да, кольцо там необходимо, потому что страдают люди, которые едут из центра до Парина, – ответил Салихов. – Хочу сказать, что развязка требуется и проектирование развязки в планах».
По словам главы районной администрации, в ближайшее время планируется выделение финансовых средств на проектирование развязки.
Напомним, в ноябре 2021 года на транспортном кольце у Деревни Универсиады временно изменили схему движения из-за работ на ливневой канализации по Оренбургскому тракту. Однако позже власти города полностью закрыли кольцевое движение на пересечении Оренбургского тракта с улицей Парина. Строительство новой развязки позволит организовать выезд на ул.Парина.
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