В Казани появится новый многофункциональный комплекс с концертным залом

На улице Сибгата Хакима в Казани планируют построить многофункциональный комплекс с концертным залом. Об этом на заседании Казгордумы сообщил начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома столицы РТ Андрей Лобов.

Во время обсуждения изменений для городской застройки спикер доложил о требовании Минстроя Татарстана изменить границы градостроительной зоны под возведение этого объекта.

«На карте градостроительного зонирования предлагается изменить границы градостроительной зоны, увеличив для участка под номером, который видите на карте, на улице Сибгата Хакима зону размещения объектов общественно-делового назначения», — сообщил Лобов.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 сентября начнут по-новому одобрять архитектурно-градостроительный облик объектов Казани.