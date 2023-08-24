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С осени начнут по-новому одобрять архитектурно-градостроительный облик объектов Казани
С 1 сентября в столице Татарстана появится новый порядок согласования архитектурно-градостроительного облика. Данное предложение на сессии Казгордумы озвучила главный архитектор Казани Ильсеяр Тухватуллина, депутаты единогласное проголосовали за решение.
«Все требования, которые ранее содержались в разных документах, теперь должны быть оформлены в правилах землепользования и застройки», — отметила спикер.
Объекты разделены на 9 групп с учетом функционального назначения. Перечень требований установлен Правительством РФ от 29 мая этого года, согласно которым застройщикам придется соблюдать объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики объектов, цветовые решения, отделочные и стройматериалы. Корректировка также касается размещения технического и инженерного оборудования на кровлях и подсветки на фасадах.
«Документ прошел все необходимые процедуры для его утверждения. В соответствии с федеральным законодательством данные изменения осуществляются без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний», — озвучила главный архитектор Казани.
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