В Казани после завершения отопительного сезона пройдут опрессовки тепловодов

С 23 апреля в Казани будут проводить опрессовки тепловодов казанских тепловых сетей «Татаэнерго». Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Отопительный период в прошлом году начался 5 октября. Общая его продолжительность составила 198 дней, что на 13 дней меньше, чем в прошлом году. 20 апреля отопительный период завершили, и уже с завтрашнего дня начинаются опрессовки тепловодов казанских тепловых сетей “Татэнерго” с временным прекращением подачи теплоносителя и отсутствием горячей воды у потребителей», – прокомментировал докладчик.

Опрессовки на протяжении последних нескольких лет разбивают на 4 этапа, также территориально их делят по зонам в целях оперативного реагирования на выявленные повреждения.

С 23 по 26 апреля и с 30 июля по 2 августа будут испытывать тепловоды центральной и южной частей города от ТЭЦ-1 и районной котельной «Азино»;

С 14 по 18 мая – тепловоды Заречной зоны от ТЭЦ-2 и котельной «Савиново»;

Со 2 по 5 июля – ТЭЦ-3, район «Жилплощадки» и часть Авиастроительного района.

Графики отключения горячей воды в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами и проведением опрессовок будут размещены на сайтах теплоснабжающих организаций, комитета ЖКХ, на официальном портале мэрии, а также на сайте «Открытой Казани». Объявления о предстоящих отключениях также расклеят на подъездах домов.