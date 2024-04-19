Появился график массовых отключений горячей воды в Казани

Начиная с 23 апреля в Казани начнутся массовые отключения горячей воды. В некоторых домах водоснабжение будет отсутствовать вплоть до 12 мая, сообщает мэрия столицы РТ.

В исполкоме объяснили, что горячая вода будет отключена на время гидравлических испытаний теплосетей АО «Татэнерго» — «Казанские тепловые сети». Специалисты будут постепенно понижать температуру, а затем полностью прекратят подачу воды в дома.

Отключения будут иметь разную продолжительность. Так, с 23 по 26 апреля без горячей воды останутся жители следующих домов:

Аделя Кутуя, 86а, 110а, 110б, 110д к.1, 110д к2, 110д к.3;

Альберта Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Габдуллы Кариева;

Гвардейская, 31;

Горького, 3;

Гаяза Исхаки, 8а;

Галии Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

Дуслык, 4, 6;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20/1, 20/2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Красносельская, 51/4;

Крутая, 2;

Курская, 18, 20, 23, 25, 27;

Комсомольская, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2;

Ломжинская, 7;

Магистральная (Большие Клыки);

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18;

Новоселья, 4, 6, 10;

Односторонки Гривки, 10, 48;

Переулок Дуслык;

Петра Полушкина, 5/4;

Проспект Победы, 57а, 57б, 57в, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139к.1, 139к.2, 139к.3, 139а к.1, 139а к.2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Рашида Вагапова, 3,4,5,6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Родины, 29, 31, 33, 37;

Сабира Ахтямова, 1/1, 1/2, 1/3;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Тулпар, 4, 5, 7;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

Хайдара Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Шоссейная, 57;

Яруллина, 6.

До 7 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать по таким адресам:

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Амирхана Еники, 17б;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Баумана, 36;

Бурхана Шахиди, 1/15;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8, 22, 32/15;

Бутлерова, 6;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2;

Вишневского, 29/48;

Габдуллы Тукая, 57, 57а, 75г, 102, 106а;

Галиаскара Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Дзержинского, 11а;

Достоевского, 50, 52, 57, 66;

Жуковского, 29;

Зинина, 24, 34;

Зайни Султана, 8;

Исмаила Гаспринского, 29, 31;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77;

Карима Тинчурина, 1, 1а,3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Карла Маркса, 16а;

Каюма Насыри, 42, 44;

Коротченко, 22;

Лобачевского, 10а;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Марселя Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Назарбаева, 9, 10, 12, 12в, 35/1, 47/113, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

Островского, 107;

Павлюхина, 37, 99б(1,2), 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110г, 110в, 118, 128;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Проспект Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Право-Булачная, 47, 51;

Роторная, 27б, 27в, 27е, 27д;

Сары Садыковой, 2, 20;

Сафьян, 6/8, 8;

Салиха Сайдашева, 19;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б(1,2), 89;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тихомирнова, 19;

Тельмана, 40, 42;

Туфана Миннуллина, 8а, 8б, 8в;

Университетская, 4/34;

Фатыха Карима, 2/22, 9, 26;

Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Чернышевского, 33;

Шаляпина, 14/83;

Шарифа Камала, 4;

Щербаковский переулок, 7;

Япеева, 10,16.

И, наконец, дольше всего ГВС — до 12 мая — не будет в следующих домах:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б к.1, 171б к.2, 185, 187;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Глазунова, 6, 8, 8/2, 10;

Кулагина, 4, 5к1, 6, 6а, 8, 8а;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

Модельная, 8, 10;

Промысловая, 5;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Ярдем, 25 стр.1;

Яшь-Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

Помимо испытаний, рабочие проведут ремонты тепловодов, уточнили в исполкоме.