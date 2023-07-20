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В Казани после жалоб о загрязнении Волги инициировали проверку «Казаньоргсинтеза»
Проверку в отношении АО «Казаньоргсинтез» инициировала Казанская межрайонная природоохранная прокуратура после жалоб от местных жителей о загрязнении воздуха и Куйбышевского водохранилища.
По данным регионального управления Россельхознадзора, в проверке примут участие специалисты Росприроднадзора, Минэкологии РТ, а также Приволжского управления Ростехнадзора.
«В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка деятельности предприятия на предмет исполнения природоохранного законодательства», – говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба «Казаньоргсинтеза» в комментарии «Татар-информу» пояснила, что состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия на постоянной основе контролируется мобильной экологической лабораторией, которая позволят проводить отборы проб воздуха и за пределами СЗЗ.
«С начала года с ее помощью специалисты провели более 340 отборов проб и замеров, которые делаются в том числе вне графика, по соответствующим запросам со стороны жителей соседних районов.
Результаты всех замеров полностью открыты, они публикуются сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, на официальном сайте «Казаньоргсинтеза» открыт раздел "Экомониторинг", где можно ознакомиться с информацией о контроле качества воздуха в районе предприятия и еженедельными результатами замеров.
Для повышения прозрачности мероприятий по контролю качества воды и атмосферного воздуха принято решение предоставить доступ к ним жителям прилегающих районов, которые смогут принять личное участие в отборах проб воды и воздуха, а также в получении результатов анализов. Это предложение стало результатом заседания Общественного совета предприятия, в котором приняли участие экоактивисты и представители надзорных органов», – отметили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».
Напомним, что в Татарстане реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», который входит в национальный проект «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным.
Общий объем финансирования по федеральному проекту до 2024 года составляет около 22,3 млрд рублей. Благодаря этому в республике запланировано строительство и реконструкция 13 очистных сооружений и ликвидация двух объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге.
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