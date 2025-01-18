В Казани после провала грунта восстановили движение трамвая

Движение по трамвайному маршруту №4 восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

«Татар-информ» рассказывал, что вчера в столице Татарстана временно сокращен маршрут следования трамвая №4 из-за провала грунта.

Провал грунта произошел на остановке у станции метро «Дубравная» между трамвайными путями.