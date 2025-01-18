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Происшествия 18 января 2025 13:20

В Казани после провала грунта восстановили движение трамвая

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Движение по трамвайному маршруту №4 восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

«Татар-информ» рассказывал, что вчера в столице Татарстана временно сокращен маршрут следования трамвая №4 из-за провала грунта.

Провал грунта произошел на остановке у станции метро «Дубравная» между трамвайными путями.

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