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В Казани из-за провала грунта сокращен маршрут трамвая №4
В столице Татарстана временно сокращен маршрут следования трамвая №4 из-за провала грунта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Провал грунта произошел на остановке у станции метро «Дубравная» между трамвайными путями. Над устранением провала совместно работают сотрудники «Метроэлектротранса» и АО «Казметрострой».
Пока трамвайный маршрут №4 следует только до остановки «Сады». О его полном открытии будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе транспортного предприятия.
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