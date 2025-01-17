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Общество 17 января 2025 07:08

В Казани из-за провала грунта сокращен маршрут трамвая №4

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В столице Татарстана временно сокращен маршрут следования трамвая №4 из-за провала грунта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Провал грунта произошел на остановке у станции метро «Дубравная» между трамвайными путями. Над устранением провала совместно работают сотрудники «Метроэлектротранса» и АО «Казметрострой».

Пока трамвайный маршрут №4 следует только до остановки «Сады». О его полном открытии будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе транспортного предприятия.

#Трамваи #провал
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