Происшествия 19 ноября 2025 14:13

В Казани после пожара расселили жильцов 18 квартир пострадавшего дома на Лукина

В Казани 18 квартир в многоэтажке на улице Лукина остаются временно недоступными для проживания после хлопка газовоздушной смеси и пожара. Об этом сообщили в Telegram-канале Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

«11 человек направлены в пункт временного размещения. Все жители находятся в безопасности. Завтра специалисты проведут детальный осмотр повреждений конструкции дома. Решение о возможности возвращения людей в свои квартиры будет принято по результатам обследования», — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера вечером в Казани на улице Лукина произошел пожар на 7 этаже многоквартирного дома. Во время разбора сгоревших конструкций пожарные нашли тело мужчины. Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме.

