Прокуратура начала проверку после пожара в многоэтажке, где погиб казанец
Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Лукина.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора района Руслан Гусамов и заместитель прокурора района Рустам Валитов.
Напомним, что сегодня вечером в Казани на улице Лукина произошел пожар на 7 этаже многоквартирного дома. Во время разбора сгоревших конструкция пожарные нашли тело мужчины.