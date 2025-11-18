Прокуратура начала проверку после пожара в многоэтажке, где погиб казанец

Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Лукина.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора района Руслан Гусамов и заместитель прокурора района Рустам Валитов.

Напомним, что сегодня вечером в Казани на улице Лукина произошел пожар на 7 этаже многоквартирного дома. Во время разбора сгоревших конструкция пожарные нашли тело мужчины.