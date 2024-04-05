В Казани после гибели подростка от наркотиков возбуждено уголовное дело

По факту гибели подростка, который принял наркотики в казанской заброшке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня «Татар-информ» сообщал, что компания подростков в заброшенном здании нашла наркотики, после чего ребята решили их попробовать. В результате двое из них оказались в больнице, а 15-летний мальчик скончался. После случившегося правоохранительные органы начали проверку.