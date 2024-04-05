В Казани подростки нашли наркотики в заброшенном здании и попробовали, один из них погиб

Трагедия произошла в Московском районе Казани. Как стало известно «Татар-информу», компания подростков в заброшенном здании нашла наркотики.

Трое подростков из компании решили попробовать наркотики, двое сейчас госпитализированы с отравлением. Один мальчик погиб, по предварительным данным, от передозировки.

По данным агентства, после случившегося правоохранительные органы начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.