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Происшествия 5 апреля 2024 12:14

В Казани подростки нашли наркотики в заброшенном здании и попробовали, один из них погиб

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Трагедия произошла в Московском районе Казани. Как стало известно «Татар-информу», компания подростков в заброшенном здании нашла наркотики.

Трое подростков из компании решили попробовать наркотики, двое сейчас госпитализированы с отравлением. Один мальчик погиб, по предварительным данным, от передозировки.

По данным агентства, после случившегося правоохранительные органы начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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