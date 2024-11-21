Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани полицейские задержали причастного к хищению миллионов Ларисы Долиной
В Казани полицейские задержали подозреваемого в причастности к крупной криминальной схеме по хищению денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
28-летний казанец, как считают полицейские, причастен к мошенничеству в отношении известной певицы. По данным «Татар-информа», речь идет о хищении денег у Ларисы Долиной. Как ранее сообщали СМИ, артистка лишилась более чем 180 миллионов рублей.
У задержанного жителя Татарстана обнаружили большое количество банковских карт. По информации полицейских, мужчина через мессенджер нашел «подработку». Неизвестные предложили ему найти напарника и вместе с ним оформить несколько банковских карт. А после того, как на эти карты поступят деньги, перевести их своим кураторам, оставив себе процент.
Задерживали казанца сотрудники московского уголовного розыска и московского УВД.
Напарник казанца – 43-летний житель Йошкар-Олы был задержан ранее. Оба они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников