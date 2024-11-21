В Казани полицейские задержали причастного к хищению миллионов Ларисы Долиной

В Казани полицейские задержали подозреваемого в причастности к крупной криминальной схеме по хищению денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

28-летний казанец, как считают полицейские, причастен к мошенничеству в отношении известной певицы. По данным «Татар-информа», речь идет о хищении денег у Ларисы Долиной. Как ранее сообщали СМИ, артистка лишилась более чем 180 миллионов рублей.

У задержанного жителя Татарстана обнаружили большое количество банковских карт. По информации полицейских, мужчина через мессенджер нашел «подработку». Неизвестные предложили ему найти напарника и вместе с ним оформить несколько банковских карт. А после того, как на эти карты поступят деньги, перевести их своим кураторам, оставив себе процент.

Задерживали казанца сотрудники московского уголовного розыска и московского УВД.

Напарник казанца – 43-летний житель Йошкар-Олы был задержан ранее. Оба они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.