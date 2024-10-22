По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина. Об этом проинформировала прокуратура Москвы.

43-летнему ранее судимому жителю Йошкар-Олы предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Согласно информации, обвиняемый покупал средства связи и сим-карты, чтобы общаться с соучастниками, сообщал им данные по подконтрольным банковским картам, на которые поступали похищенные средства, а затем обналичивал их и распределял между участниками преступной группы.

«Так, 8 июля 2024 года обвиняемый обналичил более 3,1 миллиона рублей, полученных от потерпевшей, и разделил их с соучастниками», — добавили в прокуратуре. Также там отметили, что суд решит вопрос о мере пресечения для задержанного, а расследование находится под контролем столичной прокуратуры.

Летом артистка заявила, что стала жертвой мошенничества, в результате которого ее квартира оказалась под арестом. В исковом заявлении певица утверждает, что была введена в заблуждение третьими лицами и из-за этого согласилась на сделку.

По информации МВД, в настоящее время проводится расследование уголовного дела о мошенничестве, сумма ущерба которого превышает 200 миллионов рублей. Дело было открыто в день, когда Долина обратилась с заявлением, а в течение 24 часов была задержана 53-летняя курьер Анжела Цырульникова, которую подозревают в соучастии с мошенниками. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщают в прокуратуре Москвы, телефонные мошенники начали «работать» с Долиной с апреля и продолжали до июля. Под предлогом защиты ее средств они уговорили певицу перевести деньги на так называемые безопасные счета и передать курьеру свои сбережения, а также средства от продажи квартиры, расположенной в центре Москвы.