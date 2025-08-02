В Казани полицейские разыскивают мужчину, который напал на сотрудницу магазина

Полицейские разыскивают мужчину, который напал на сотрудницу магазина в Ново-Савиновском районе Казани. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, между одним из покупателей и продавщицей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. По данному факту организована проверка.

«Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – сообщили агентству.

Ранее мы писали, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправных действий приезжего в Казани. Накануне в соцсетях сообщалось, что иностранец напал на сотрудника одного из казанских магазинов.