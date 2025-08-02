Главе СК доложат о нападении иностранца на сотрудника магазина в Казани

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправных действий приезжего в Казани. Ранее в соцсетях сообщалось, что иностранец напал на сотрудника одного из казанских магазинов.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. провести по данному факту проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СК России.