В Казани покажут шоу гимнастов с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым

В этом году в Казани запланировано проведение первенства и чемпионата России по спортивной гимнастике. В связи с этим в столице РТ также покажут большое гимнастическое шоу, главной звездой которого станет олимпийский чемпион Алексей Немов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В апреле в Казани пройдет чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике. Кроме того, в рамках данных турниров мы хотим провести шоу „Легенды спорта“, фронтменом которого станет олимпийский чемпион Алексей Немов», — отметил спикер.

По его словам, сейчас идет согласование времени для шоу. Все соревнования пройдут в Центре гимнастики в Казани.

Напомним, ранее Алексей Немов приезжал в Казань и обсуждал возможность проведения своего шоу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.