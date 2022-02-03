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Официальная хроника
3 февраля 2022  18:53

Минниханов и Немов обсудили возможность проведения в Казани шоу «Легенды спорта»

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Минниханов и Немов обсудили возможность проведения в Казани шоу «Легенды спорта»
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с российским гимнастом, четырехкратным чемпионом Олимпиады, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России Алексеем Немовым. Во встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, принял участие глава Минспорта республики Владимир Леонов. 

«Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения в Казани чемпионата России по спортивной гимнастике», — пояснили в пресс-службе руководителя республики. 

Соревнования состоятся в апреле этого года в Центре гимнастики. Турнир станет одним из этапов отбора на первенство Европы, которое пройдет летом в Мюнхене. 

Также Немов рассказал о своем новом спортивно-гимнастическом шоу «Легенды спорта». Участники встречи обсудили возможность проведения спортивного шоу в столице Татарстана.

#Рустам Минниханов
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