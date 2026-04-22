В Казани показали обновленные рендеры проекта «Яр Парк» на берегу Казанки

Предоставлено организаторами мероприятия

В Казани представили обновленные рендеры многофункционального комплекса «Яр Парк», который планируется построить на месте бывшего КРК «Ривьера» на берегу Казанки. Проект позиционируется как крупное общественно-деловое пространство с гостиничной, деловой, торговой и рекреационной функцией.

Проект реализует Kravt h&h. На презентации генеральный директор компании Валерий Кравцун рассказал, что идея комплекса сформировалась на основе личного опыта работы в Татарстане и изучения мировых урбанистических практик.

По его словам, концепция возникла из стремления создать «среду, из которой не хочется уезжать». Он отметил, что изучал опыт Китая, Гонконга, Сингапура и ОАЭ, где активно развиваются многофункциональные городские комплексы. «Яр Парк» задуман как «город в городе» с полной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха.

В составе комплекса предусмотрены около 2 тыс. апартаментов с гостиничным управлением, гостиничный кластер, конгресс-центр, офисные и торговые пространства, а также общественные зоны. Отдельное внимание будет уделено формату открытой городской среды. По словам Кравцуна, проект создается без закрытых территорий и барьеров — как доступное пространство для жителей и гостей города. В основе концепции лежит логика «15-минутного города», когда основные сервисы и функции находятся в шаговой доступности.

Общая площадь комплекса составит около 307 тыс. кв. метров. Под гостиничную инфраструктуру отводится порядка 60% площадей. Благоустройство займет около 90 тыс. кв. метров, включая набережную протяженностью около километра, общественные пространства и зоны отдыха. В составе проекта предусмотрены крупный торговый центр, фитнес-центр с видами на Казанку и Казанский кремль, конгресс-холл для мероприятий численностью от 1 тыс. человек, а также детские и семейные общественные пространства. Также планируется марина, которая обеспечит доступ к комплексу с воды.

Отдельной частью проекта станет айдентика. В ее основе – образ Зиланта, одного из символов Казани. Он будет переосмыслен как современный арт-объект и интегрирован в визуальную концепцию комплекса, формируя узнаваемый образ «Яр Парка» в городской среде.

Проект реализуется в два этапа. Первая очередь площадью около 140 тыс. кв. метров уже получила разрешение на строительство. После этого планируется переход к активной фазе работ.