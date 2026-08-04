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Происшествия 4 августа 2026 18:20

В Казани поймали водителя, устроившего дрифт на парковке возле цирка

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Сотрудники ГАИ установили личность парня, устроившего на автомобиле KIA дрифт на парковке возле цирка в Казани. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция, опубликовав соответствующее видео на своем канале в МАКС. Инцидент произошел 3 августа 2026 года примерно в 22.30.

Полицейским удалось установить личность водителя. Им оказался 22-летний мужчина. Выяснилось, что он также является собственником данного авто.

В отношении нарушителя составили административный протокол об опасном вождении. Кроме того, поскольку в проступке парня усматриваются признаки преступления по уголовной статье о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств и совершенных из хулиганских побуждений, молодого человека доставили в отдел полиции.

#дрифт в казани #казанский цирк #водитель-нарушитель
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