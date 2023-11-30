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В Казани поймали очередного водителя на неисправной машине
Сегодня автоинспекторы Казани провели на дорогах столицы Татарстана профилактическое мероприятие «Молодой водитель» и задержали 21-летнего парня на неисправном авто.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, «Лада Калина» 2012 года выпуска находилась в несправном состоянии. Позже стало известно, что парень получил право управления в феврале 2021 года и с этого момента более 22 привлекался к административной ответственности.
В результате в отношении водителя составили протокол, отстранили его от управления, а машину отравили на спецстоянку.
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