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Происшествия 30 ноября 2023 16:06

В Казани поймали очередного водителя на неисправной машине

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Сегодня автоинспекторы Казани провели на дорогах столицы Татарстана профилактическое мероприятие «Молодой водитель» и задержали 21-летнего парня на неисправном авто.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, «Лада Калина» 2012 года выпуска находилась в несправном состоянии. Позже стало известно, что парень получил право управления в феврале 2021 года и с этого момента более 22 привлекался к административной ответственности.

В результате в отношении водителя составили протокол, отстранили его от управления, а машину отравили на спецстоянку.

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