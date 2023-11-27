Автоинспекторы в Казани остановили молодого водителя за рулем неисправного авто

Во время профилактического мероприятия «Молодой водитель» автоинспекторы остановили парня за рулем автомобиля ВАЗ «21130» 2005 года выпуска.

Как соощают в городской Госавтоинспекции, отечественное авто было технически неисправным. Кроме того, со дня получения водительских прав с 12 марта 2022 года водитель привлекался к ответственности более 100 раз, из которых по 21 правонарушению штрафы были не оплачены.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

В результате были составлены протоколы за неуплату штрафа, не предоставлении пешеходу преимущества в движении, а также технически неисправное транспортное средство. 21-летнего водителя отстранили от права управления, а автомобиль отправили на спецстоянку.