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В Казани поэтапно ограничат движение по улице Суконной
В Казани введут временное ограничение движения по улице Суконной. Из-за устройства трасс водопровода и канализации меры будут принимать поэтапно, объяснили в мэрии столицы РТ.
Ограничение будет действовать с 16 по 23 сентября рядом со строящимся домом №110 по улице Островского в направлении улицы Островского
Затем с 24 сентября по 1 октября для проезда закроют участок в сторону улицы Спартаковской.
Ранее стало известно, что в Казани частично перекроют улицу Айвазовского.
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