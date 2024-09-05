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Общество 5 сентября 2024 20:47

В Казани поэтапно ограничат движение по улице Суконной

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В Казани введут временное ограничение движения по улице Суконной. Из-за устройства трасс водопровода и канализации меры будут принимать поэтапно, объяснили в мэрии столицы РТ.

Ограничение будет действовать с 16 по 23 сентября рядом со строящимся домом №110 по улице Островского в направлении улицы Островского

Затем с 24 сентября по 1 октября для проезда закроют участок в сторону улицы Спартаковской.

Ранее стало известно, что в Казани частично перекроют улицу Айвазовского.

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#ограничение движения
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