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Движение по ул.Айвазовского в Казани ограничат до 24 сентября
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С 13 по 24 сентября в Казани частично перекроют улицу Айвазовского. Меры примут на время обустройства сетей газоснабжения, уточнили в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Ограничение коснется участка рядом с домом №54/10 по улице Овражной — для движения будет недоступна проезжая часть.
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