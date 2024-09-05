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Общество 5 сентября 2024 17:53

Движение по ул.Айвазовского в Казани ограничат до 24 сентября

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С 13 по 24 сентября в Казани частично перекроют улицу Айвазовского. Меры примут на время обустройства сетей газоснабжения, уточнили в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Ограничение коснется участка рядом с домом №54/10 по улице Овражной — для движения будет недоступна проезжая часть.

#ограничение движения
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