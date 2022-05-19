Из-за строительства метро в Казани поэтапно ограничат движение по улице Фучика

С 20 мая в Казани поэтапно ограничат движение на трех участках улицы Фучика. Меры принимаются на время выноса коммуникаций из зоны строительства второй линии метро, сообщает мэрия столицы РТ.

Так, с 20 по 31 мая для движения транспорта частично перекроют дорогу в направлении от улицы Минской к улице Ломжинской. Затем в период с 1 по 14 июня ограничение коснется центрального отрезка проезжей части в направлении от улицы Минской в сторону улицы Ломжинской.

На третьем этапе частично закроют проезжую часть в обратном направлении.