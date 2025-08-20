В Казани подвели итоги первого дня форума по развитию малых городов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по поручению Президента России.

Первый день форума начался с беговой экскурсии по городу. Программа традиционно посвящена обмену лучшими практиками благоустройства, обсуждению современных и креативных решений по созданию комфортной городской среды.

Главным событием дня стало объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере благоустройства.

Деловая программа включала около 30 мероприятий разных форматов – сессии, дискуссии, баттлы и лекции.

В форуме принимают участие представители разных регионов России, которые демонстрируют свои проекты и делятся опытом с коллегами. Впереди участников ждет еще один насыщенный день.