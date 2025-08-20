news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 22:19

В Казани подвели итоги первого дня форума по развитию малых городов

Читайте нас в
Телеграм
В Казани подвели итоги первого дня форума по развитию малых городов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по поручению Президента России.

Первый день форума начался с беговой экскурсии по городу. Программа традиционно посвящена обмену лучшими практиками благоустройства, обсуждению современных и креативных решений по созданию комфортной городской среды.

Главным событием дня стало объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере благоустройства.

Деловая программа включала около 30 мероприятий разных форматов – сессии, дискуссии, баттлы и лекции.

В форуме принимают участие представители разных регионов России, которые демонстрируют свои проекты и делятся опытом с коллегами. Впереди участников ждет еще один насыщенный день.

читайте также
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани
#Всероссийский форум #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025