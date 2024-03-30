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В Казани поднимут стоимость одного «квадрата» жилья для молодых семей
Во II квартале 2024 года в Казани планируют повысить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Ожидается, что планка повысится на 2 159 рублей — до 135 288. Напомним, что 7 марта был утвержден норматив на I квартал в размере 133 129 рублей.
Показатель необходим для расчета размера социальных выплат из бюджета России для всех категорий граждан при покупке и возведении жилья.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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