В Казани поднимут стоимость одного «квадрата» жилья для молодых семей

Во II квартале 2024 года в Казани планируют повысить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Ожидается, что планка повысится на 2 159 рублей — до 135 288. Напомним, что 7 марта был утвержден норматив на I квартал в размере 133 129 рублей.

Показатель необходим для расчета размера социальных выплат из бюджета России для всех категорий граждан при покупке и возведении жилья.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»