В Казани поднимут плату за наем жилых помещений в 2025 году

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С 1 января 2025 года размер платы за пользование жилым помещением в Казани вырастет до 137,56 рубля за «квадрат». Речь идет о договорах социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда столицы РТ. Соответствующее постановление исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Плата за такое жилье начисляется на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц по дифференцированным ставкам.

Кроме того, документ утвердит коэффициенты, от которых зависит стоимость найма того или иного жилого помещения. Так, он разнится от материала стен, срока ввода дома, планировки, благоустройства (наличия или отсутствия инженерной инфраструктуры).

Повлияет на конечную плату и месторасположение жилья. К примеру, дороже всего обойдется найм квартиры в Вахитовском или Ново-Савиновском районах — коэффициент для них составляет 1,3. Далее идут Московский, Приволжский и Советский районы — 1,1. Наименьший коэффициент указан для Авиастроительного района — 0,8.

На 2024 год, напомним, плата за найм помещений составляет 130,47 рубля за квадратный метр общей площади в месяц.