В Казани подготовили резервный Covid-госпиталь для детей

В Казани готов к приему маленьких пациентов с новой коронавирусной инфекцией еще один временный инфекционный госпиталь. Об этом, посещая детскую поликлинику Казани, рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Мы коечный фонд уже резервный подготовили – это Детская республиканская клиническая больница на улице Сафиуллина. И штат готов, и лекарственные препараты», – рассказал глава ведомства.

Марат Садыков отметил, что у детей пока на федеральном уровне не сформировано специфичное лечение Covid-19, им дают жаропонижающие и противовирусные препараты. Система здравоохранения озабочена ростом детской заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 500 детей и подростков лечатся от новой коронавирусной инфекции в больницах Татарстана.