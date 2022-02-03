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Ру Тат
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Здоровье
3 февраля 2022  15:17
Эвелина Киселёва

Более 500 детей и подростков госпитализированы с Covid-19 в больницы Татарстана

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На сегодня полтысячи детей и подростков лечатся от новой коронавирусной инфекции в больницах Татарстана. Об этом во время посещения одной из детских поликлиник Казани рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков. 

«504 ребенка сейчас лежат в больницах по республике – это составляет 15 с небольшим процентов от всего количества госпитализированных маленьких пациентов», – отметил спикер.

Состояние всех госпитализированных с коронавирусной инфекцией детей, по словам Марата Садыкова, стабильное. 3-4% из них столкнулись с тяжелым течением заболевания. 

Министр подчеркнул, что систему здравоохранения очень беспокоит рост детской заболеваемости Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало интервью с главным педиатром Минздрава Татарстана Светланой Сенек, которая рассказала, какова обстановка в Детской республиканской клинической больнице. 

#марат садыков #коронавирус
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