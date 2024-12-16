В Казани подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ

В Казани проведут новогодние мероприятия для людей с ОВЗ. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

«Инклюзивные события станут неотъемлемой частью зимней программы парков и скверов в Казани. Мы стремимся сделать каждое мероприятие адаптированным для всех горожан, поэтому открытия елок на бульварах по улице Серова и по улице Фучика пройдут с переводом на русский жестовый язык и с тифлокомментированием», - отметила она.

4 января в Центре семьи «Казан» проведут экскурсию для людей с нарушением зрения. Участники узнают о здании «Чаши», а после им покажут короткометражные фильмы с тифлокомментированием.

6 января представители сообщества глухих обучат всех желающих навыкам общения на жестовом языке.

8 января в Центре семьи «Казан» пройдет танцевальный мастер-класс для людей с особенностями физического развития. Его проведут участники театрального проекта «Мон» совместно с хореографом Ильдаром Алекбаевым и аудиохудожницей Региной Рокитянской.

6 и 11 января в павильонах на бульварах «Ак Чечеклер» и по ул. Серова пройдут мастер-классы для детей с ментальными особенностями и взрослых с нарушением зрения.

Кроме того, впервые в рамках инклюзивной программы парков и скверов один из мастер-классов по фигурному катанию на катке Черного озера будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.