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В Казани подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ
В Казани проведут новогодние мероприятия для людей с ОВЗ. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.
«Инклюзивные события станут неотъемлемой частью зимней программы парков и скверов в Казани. Мы стремимся сделать каждое мероприятие адаптированным для всех горожан, поэтому открытия елок на бульварах по улице Серова и по улице Фучика пройдут с переводом на русский жестовый язык и с тифлокомментированием», - отметила она.
4 января в Центре семьи «Казан» проведут экскурсию для людей с нарушением зрения. Участники узнают о здании «Чаши», а после им покажут короткометражные фильмы с тифлокомментированием.
6 января представители сообщества глухих обучат всех желающих навыкам общения на жестовом языке.
8 января в Центре семьи «Казан» пройдет танцевальный мастер-класс для людей с особенностями физического развития. Его проведут участники театрального проекта «Мон» совместно с хореографом Ильдаром Алекбаевым и аудиохудожницей Региной Рокитянской.
6 и 11 января в павильонах на бульварах «Ак Чечеклер» и по ул. Серова пройдут мастер-классы для детей с ментальными особенностями и взрослых с нарушением зрения.
Кроме того, впервые в рамках инклюзивной программы парков и скверов один из мастер-классов по фигурному катанию на катке Черного озера будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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