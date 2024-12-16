В Казани на этой неделе зажгут огни на елках в парках и скверах

В новогодние праздники в 28 парках и скверах Казани пройдут 106 мероприятий. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова. Елки откроют в 17 пространствах, всего украсили 23 парка.

«Концепция программы «Это просто» напоминает о том, что главное – это тепло и близость с родными. Зимняя программа в парках будет направлена на то, чтобы каждый смог сделать паузу в бесконечном новогоднем марафоне, осознать ценность простых радостей и вместо итогового списка дел зафиксировать моменты искреннего счастья», – подчеркнула Латыпова.

Уже на этой неделе в парках и скверах Казани начнут зажигать огоньки на елках в сопровождении зимних волшебников Деда Мороза и Снегурочки, горожан также ждут театрализованные представления.

21 декабря елка откроется в парках по ул. Мира, у ЖК «Салават Купере», а также в парке им. Урицкого. 22 декабря праздник запланирован в парке у ЖК «Светлая долина». 23 декабря – в парках «Калейдоскоп», «Крылья Советов», «Континент» и на бульваре по ул. Фучика.

24 декабря казанцев ждут в парке им. Горького и «Сосновой роще», сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. 25 декабря – на бульваре по ул. Серова и бульваре «Ак Чәчәкләр». 26 декабря елку откроют у ЖК «Весна» и в Саду рыбака.

Кроме того, 21-го декабря откроют эко-елку на набережной реки Казанка, а огни на главной елке у Центра семьи «Казан» зажгут 24 декабря.