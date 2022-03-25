В Казани продолжает дешеветь дизтопливо, цены на бензин - без изменений

Средние цены на бензин всех марок в Казани с 11 по 18 марта этого года остаются на уровне предыдущей недели, а стоимость дизельного топлива продолжает снижаться, сообщил Татарстанстат.

За неделю цена дизтоплива снизилась на 0,1%. Таким образом, стоимость одного литра «дизеля» опустилась до 52,5 рублей. Однако, по сравнению с декабрем прошлого года цена выше на 3,1%.

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 за указанный период остались на прежнем уровне. Литр АИ-92 стоит 46,2 рубля, АИ-95 – 49,9 рубля, а стоимость АИ-98 составляет 59 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в России наметилась тенденция к снижению цен на моторные топлива впервые за 1,5 года. Опрошенные «Татар-информом» эксперты дали прогноз, что будет с ценами на заправках Татарстана.