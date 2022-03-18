Бензин хлынул на внутренний рынок: что будет с ценами на заправках Татарстана?

Тенденция к снижению цен на моторные топлива наметилась в России впервые за 1,5 года на фоне сложностей с отгрузкой нефтепродуктов за рубеж. Опрошенные «Татар-информом» эксперты дали прогноз, насколько долгим будет снижение и возобновится ли в дальнейшем рост.

Цены на моторное топливо в России, которые 1,5 месяца держались на одном уровне, пошли вниз впервые с сентября 2020 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В течение двух недель оптовая цена бензина АИ-92 снизилась почти на треть

Цены на моторное топливо в России, которые 1,5 месяца держались на одном уровне, пошли вниз впервые с сентября 2020 года. По данным Росстата, за последнюю отчетную неделю – с 4 по 11 марта – цены в рознице снизились на 0,1%. Снижение символическое, но все-таки бензин и дизельное топливо подешевели. В среднем бензин марки АИ-92 стоил 47,6 рубля, АИ-95 – 51,6 рубля, дизельное топливо – почти 55 рублей.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) после 24 февраля, когда началась специальная операция на Украине, оптовое топливо резко подешевело.

В течение двух недель цена бензина АИ-92 снизилась почти на 30% – до 37,4 тыс. рублей за тонну, АИ-95 – на 26%, до 40,7 тыс. рублей, дизельного топлива – на 28%, до 46,8 тыс. рублей. Сказались в том числе падение спроса при высоких объемах производства нефтепродуктов в России и сокращение экспорта. Однако на прошлой неделе произошел разворот и цены частично отыграли падение.

Стоимость топлива в Татарстане находится на плато

Средняя стоимость бензина в Татарстане не меняется примерно с начала февраля. По данным Татарстанстата, литр АИ-92 на заправках стоил 11 марта 46,2 рубля, АИ-95 ­– 49,9 рубля.

Стоимость дизельного топлива несколько снизилась за неделю, при том что до этого росла. В последний раз статисты зафиксировали ее на уровне 52,5 рубля.

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Инфографика с сайта Татарстанстата

Данные подтверждаются информацией Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Татарстане – это максимальные розничные цены на большинстве АЗС в республике.

Эксперты, опрошенные «Татар-информом», соглашаются: цены соответствуют средним фактическим на заправках в Татарстане.

Профицит на внутреннем рынке в ближайшее время сохранится

Специалисты отмечают, что в условиях, когда есть вопросы, связанные с экспортом нефтепродуктов, нефтяники переправили дополнительные объемы на внутренний рынок, что вызвало профицит и существенное снижение оптовых цен. А это в свою очередь позволяет не повышать цену на АЗС.

Вместе с тем эксперты считают, что снижение стоимости топлива на бирже носит временный характер, поскольку он обусловлен геополитической и экономической неопределенностью.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, рост мировых цен на нефть, снижение курса рубля, повышение ключевой ставки ограничивают возможности по значительному снижению розничных цен на топливо.

Нефтяники переправили дополнительные объемы на внутренний рынок, что вызвало профицит и существенное снижение оптовых цен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вероятно, профицит на внутреннем рынке в ближайшее время сохранится, что вместе с действием демпферного механизма и вниманием к теме цен на бензин со стороны ФАС позволит и оптовым, и розничным ценам если и расти, то существенно медленнее инфляции», – сказал аналитик.

От текущей ситуации могут выиграть независимые АЗС

Главный аналитик группы компаний «АЛОР» Алексей Антонов сообщил, что потребители от снижения цен не выиграют. Так как уменьшение стоимости на бензин происходит одновременно с ценообразованием на продовольственные товары, а цены на них продолжают расти.

«С одной стороны, нефтяникам сейчас выгодно отправлять нефтепродукты на экспорт, так как из-за ослабления рубля это выгоднее, чем отпускать их на внутреннем рынке. Но этот вариант сейчас не самый подходящий, так как есть угроза косвенного влияния санкций, поэтому в желаемом объеме нефтепродукты за рубеж не отправляются», – заметил он.

Аналогичный тезис выразил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он считает, что от текущей ситуации могут выиграть независимые АЗС, которые ранее страдали от повышенных цен на оптовом рынке. «Сложнее приходится экспортерам, ориентированным на реализацию продукции на европейском рынке», – отметил он.

Ирек Сулейманов отметил, что колебания цен на топливо не пойдут на пользу рынку Фото: © «Татар-информ»

«Сегодня время ожидания, где резких движений никто не будет и не хочет делать»

Президент Ассоциации нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов отметил, что колебания цен на топливо не пойдут на пользу рынку. «Мы всегда выступаем за стабильность и против того, чтобы цены на заправках повышались. Ни одному из продавцов это не выгодно. Нам нужна стабильность и та наценка, которая покрывала бы расходы, налоги, затраты для того, чтобы быть прибыльной организацией», – отметил он.

Он не стал прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

«Сегодня время ожидания, где резких движений никто не будет и не хочет делать. Но если 24 и 25 февраля на бирже было падение, то уже четвертый-пятый день цены существенно растут. Поэтому принимать решение по частным заправкам или государственным, наверное, не стоит. Нужно подождать какое-то время, когда будет понятно, в каком направлении мы движемся. Надо посмотреть, как будет вести себя биржа. На ней формируется розничная цена. Я не ожидаю глобальных повышений. А дальше – как поведет себя рынок», – сказал Сулейманов.