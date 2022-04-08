В Казани подешевел бензин и дизельное топливо

В Казани за неделю с 25 марта по 1 апреля этого года снизились средние цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В частности, за указанный период средняя цена дизельного топлива уменьшилась на 2 копейки за литр. Таким образом, один литр дизтоплива теперь стоит 52,4 рубля. Кроме того, на 15 копеек за литр опустилась стоимость бензина АИ-92 — теперь литр этого топлива стоит 46,1 рублей.

Средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 за неделю остались на прежнем уровне. Литр АИ-95 теперь обходится в 49,9 рубля, а литр АИ-98 — в 59 рублей.

Ранее сообщалось, что в России впервые за полтора года наметилась тенденция к снижению цен на моторное топливо. Опрошенные «Татар-информом» эксперты дали прогноз, что будет с ценами на заправках Татарстана.